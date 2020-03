Exclusief voor abonnees Herdenking nog nooit zo ingetogen 23 maart 2020

De herdenkingsceremonie van de aanslagen van 22 maart was in vier jaar nog nooit zo ingetogen, en dat had met de coronamaatregelen te maken. Gisteren legde premier Sophie Wilmès (MR) bloemen neer bij het monument voor alle terreurslachtoffers op het Brusselse Schumanplein. Ze deed dat samen met justitieminister Koen Geens (CD&V) en een klein aantal vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen, Brussels Airport en de MIVB. De plechtigheid werd afgesloten door een muzikant van het Belgian National Orchestra. Normaal waren er nog op drie andere plekken - de luchthaven, het metrostation Maalbeek en de Résidence Palace - herdenkingen gepland, maar die werden geannuleerd.

