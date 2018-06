Herbruikbare bekers Gentse Feesten naar afwasmachine in Luik 05 juni 2018

De Gentse Feesten schakelen dit jaar, als eerste groot Belgisch festival, helemaal over op herbruikbare bekers. De Luikse tweemanszaak EcoCup koopt 600.000 bekers aan en leent die uit aan zeven pleinorganisatoren. Het afwassen zal niet in Gent gebeuren, maar in Luik. "Omdat we over een 18 meter lange hightech-afwasmachine beschikken met warmte- en waterrecuperatie", zegt EcoCup. De stad Gent leent voor dat transport een vrachtwagen op gas uit. Voor de bekers wordt 1 euro statiegeld gevraagd. Na de Gentse Feesten worden ze gebruikt op andere festivals. Ze moeten vijf jaar meegaan en 200 afwasbeurten overleven. (VDS)

