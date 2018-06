Herboren Messi(as) 27 juni 2018

Hijzelf dankt God, Argentinië prijst liever z'n eigen Messias de hemel in. Als een ware verlosser is Lionel Messi nét op het juiste moment verrezen. Zo futloos als zijn vorige WK-matchen waren, zo geniaal was zijn eerste helft tegen Nigeria, bekroond met een doelpunt. Na de 1-1 was het nog spannend, maar in de 86ste minuut werd de Argentijnse vechtlust beloond. In de achtste finale wacht Frankrijk.

