Herboren Bouhanni wint ook in Provence 14 februari 2020

Bijna anderhalf jaar won hij niets, was hij nog een schim van zichzelf. Maar sinds een week leeft de koele 'killer' in Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) weer op. Na zijn spurtzege in de Ronde van Saudi-Arabië sloeg de 29-jarige Fransman gisteren in Saintes-Maries-de-la-Mer toe in de openingsrit van de Ronde van de Provence. Bouhanni haalde het van Mareczko en Nizzolo, Timothy Dupont werd zevende. Bouhanni komt op 1 maart aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. (JDK)