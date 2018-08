Herbert Bruynseels keert terug naar 'Familie' 07 augustus 2018

Na zijn debuut in 2011 keert Herbert Bruynseels (56) begin september terug naar 'Familie'. De acteur, die zich nu vooral toelegt op zijn bedrijf rond avontuurlijke reizen, zal wel een ander personage vertolken. De voorbije weken stond Bruynseels op de gloednieuwe set van de soap in Lint. "Niet om opnieuw Willy De Cock te spelen, het personage dat ik in 2011 vertolkte", vertelt hij. "Die verhaallijn was afgerond en veel mensen herinneren zich die gastrol niet meer. Ik duik kort na de start van het nieuwe seizoen op als iemand die heel onverwacht het leven van één hoofdpersonage een belangrijke wending zal geven. De opnames zitten er al op, maar het is de bedoeling dat mijn personage later terugkeert. Tja, de acteermicrobe is voor mij als malaria voor een Afrikareiziger: het blijft onder je huid zitten." (SS)

