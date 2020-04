Exclusief voor abonnees Herbeleef drie CL-finales online 11 april 2020

00u00 0

Deze week kon u al elke dag in deze krant een Champions Leaguefinale herbeleven. Dit verlengd paasweekend is het de beurt aan de edities van 1998, 1999 en 2000. Omdat er zondag en maandag geen krant verschijnt, brengen we de drie verhalen van dit weekend online. Van de geheime plannen op de hotelkamer van Seedorf, over het gekste slot ooit, tot de wereldgoal van Raúl.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis