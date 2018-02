Heraanleg strandt op discussie over parkeerplaatsen Boudewijnlaan in Wilrijk 21 februari 2018

Het kruispunt van de Frans Van Dunlaan (R11) met de Prins Boudewijnlaan (N173) in het Antwerpse district Wilrijk staat bekend als één van de zwartste punten van de stad Antwerpen. Er gebeurden tussen 2014 en 2016 alleen al 25 zware ongevallen, waarvan meestal zwakke weggebruikers slachtoffer waren. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant al sinds 2010 een volledige heraanleg van het kruispunt maar voorlopig wordt het steeds opgeschoven. In 2014 werd een plan tot heraanleg afgeschoten door de buurt vanwege het verlies van parkeerplaatsen en schrik voor nog meer drukte. Wannéér de heraanleg precies zal starten, is momenteel niet duidelijk. De reden voor de vertraging heeft te maken met problemen in het proces van de aanbesteding, waardoor de procedure deels opnieuw moest gevoerd worden. "We hadden inderdaad een openbare aanbesteding gedaan, maar zowel de buurt, de stad als het district vroeg meer parkeerplaatsen. We hopen het nieuwe plan in 2018 dan klaar te krijgen, om in 2019 te starten met de heraanleg van dat zwarte punt", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. AWV wil het kruispunt overzichtelijker maken en zal onder andere de zogezegde 'bypasses', waar auto's een hoek afsnijden en vaak fiets- en voetpaden kruisen, wegwerken.

