Her en der verkeer geblokkeerd 10 december 2018

Ook elders in ons land werd er actiegevoerd. In Brugge blokkeerde een 15-tal gele hesjes gistermiddag de Koning Albert I-laan. Ter hoogte van de Kinepolis staken ze gedurende drie uur telkens in groep het zebrapad over. De politie was op de hoogte van de actie en hoewel ze niet was aangevraagd, werd ze gedoogd. "We protesteren tegen de graaicultuur die al tientallen jaren hoogtij viert", zei initiatiefnemer Yves Vanderlinden (41), die een oproep had geplaatst op Facebook.