Henry in beeld bij Bordeaux na ontslag Poyet 18 augustus 2018

Nog geen halve dag nadat hij donderdagavond in de marge van de Europa League-match tegen Mariupol zijn eigen bestuur onder vuur had genomen, is Bordeaux-coach Gustavo Poyet gisterochtend ontslagen. De Uruguayaan uitte hevige kritiek na het plotse vertrek van aanvaller Gaëtan Laborde naar Montpellier buiten zijn medeweten, en dat werd hem niet in dank afgenomen. Opvallend genoeg denkt Bordeaux, donderdag de tegenstander van AA Gent in de play-offs van de Europa League, volgens Franse media aan Thierry Henry als opvolger van Poyet. De assistent-coach van de Rode Duivels is naast Jürgen Klinsmann, Michaël Laudrup, Laurent Blanc en Rémi Garde een kandidaat. (TTV)