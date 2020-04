Exclusief voor abonnees Henkinet voor drie jaar naar Standard 27 april 2020

00u00 0

Laurent Henkinet (27) wordt de doublure van Arnaud Bodart bij Standard. De doelman komt over van OH Leuven en is de vervanger van Vanja Milinkovic-Savic. De Serviër mag terug naar moederclub Torino, hij kon nooit overtuigen op Sclessin. Henkinet tekende een contract van drie seizoenen. Zo ligt de pikorde in principe al vast in Luik. Bodart heeft zich afgelopen seizoen in positieve zin getoond en blijft nummer één, Henkinet nummer twee en 'good old' Jean-François Gillet,die in principe zijn contract met een jaar gaat verlengen, moet voor de ervaring zorgen. (FDZ)