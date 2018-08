Henin helpt 18-jarig talent 27 augustus 2018

Dayana Yastremska (WTA 104) is een 18-jarig, Oekraïens talentje dat sinds begin dit jaar onderdak vond op de Justine Henin Academy in Limelette en een heel mooie progressie liet optekenen. Vandaar dat het contract verlengd werd en Henin zelf als speciale consulente zal aangesteld worden. Twee jaar geleden deed de voormalige kampioene al eens hetzelfde met Elina Svitolina. Op de Kim Clijsters Academy streek ondertussen Sorana Cirstea (WTA 52) neer. De 28-jarige Roemeense stond vijf jaar geleden aan de deur van de top 20, maar kon nooit doorbreken naar de echte top. Zij wordt op de US Open begeleid door Carl Maes, de ex-coach van Clijsters. (FDW)