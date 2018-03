Hengelen naar stemmen 05 maart 2018

Een stem is zoals een eendje: je moet ernaar hengelen. In Gent opende de jaarlijkse halfvastenfoor zaterdag de deuren. Traditioneel mag het stadsbestuur als eerste de attracties testen. Vooral Mathias De Clercq - die de eerste liberale burgemeester van Gent in 70 jaar wil worden - liet zich niet onbetuigd. Afwachten of hij op 14 oktober 2018 een even grote blauwe buit binnenhaalt. (EDG)

