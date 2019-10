Exclusief voor abonnees Hendrikshuis 19 oktober 2019

Tot voor kort was het Hasseltse Hendrikshuis een oud volkscafé dat door de sloophamer werd bedreigd, zij het niet dat jonge ondernemers Talia May en Aurelia Rosu daar een stokje voor staken. Naast tweedehandskledij en vintage hebbedingen vind je er ook nieuwe creaties van jonge beloftevolle én voornamelijk Hasseltse designers (en zo smelt elk smoesje om jouw levensstijl niet op zijn minst één tikkeltje duurzamer te maken als sneeuw voor de zon). Op die manier is het Hendrikshuis dan ook veel meer dan zomaar een hippe vintagewinkel, maar biedt het ook een podium aan lokale kunstenaars en ontwerpers. In alles wat de creatieve ondernemers doen, wordt gefocust op fair trade, sociale tewerkstelling en milieubewustzijn - zonder in termen van geitenwollensokken te vervallen.

