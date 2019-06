Exclusief voor abonnees Hendrik Bogaert 07 juni 2019

00u00 0

Hendrik Bogaert sluit een kandidatuur voor het voorzitterschap van CD&V niet uit. Hij wijst er op dat hij had gewaarschuwd voor het onevenwicht tussen de solidariteit voor vluchtelingen en de rechten van mensen die al hun hele leven voor de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Hij is één van de weinige CD&V-politici die ik nog kan appreciëren en die het ook aandurft om de problemen inzake migratie, budget, enz. te benoemen. Als de CD&V nog een toekomst wil - zeker nu ACW hen laat vallen als een baksteen - zullen ze toch wat meer uit 'straffe' Hendrik zijn vaatje moeten tappen en minder uit dat van Beke en Crevits met hun wollig taalgebruik. Het enige waar de CD&V het laatste decennium mee bezig is geweest, is samen met beweging.net stemmetjes wegkapen bij links om nog enigszins stemmen te behouden én communautair aan de bak te blijven. Wat hij zegt, is volledig correct, wij moeten kordater zijn op vlak van migratie en de sociale zekerheid verstevigen en zorgen dat die betaalbaar blijft. Hendrik, de prediker in de CD&V-woestijn, maar wat haalt het uit. Misschien zou het logischer zijn om de woestijn gewoon te verlaten.

Gilbert Vangampelaere, Markegem

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis