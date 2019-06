Exclusief voor abonnees Hendrik Bogaert (CD&V) ziet voordelen in oppositiekuur 24 juni 2019

00u00 0

Als CD&V mee in de regering stapt, zal het voor de partij moeilijker zijn om een nieuw elan te vinden. Dat zei Kamerlid Hendrik Bogaert gisteren in 'De Zevende Dag' . "Het is makkelijker herbronnen in de oppositie. De vraag is hoe diep de partij wil herbronnen. Als men het wijt aan communicatie of sales and marketing dat het fout ging, dan hoeft dat niet." Begin mei liet het Kamerlid al verstaan dat hij partijvoorzitter zou willen worden. Als voorzitter Wouter Beke na de verkiezingen een uitvoerend mandaat opneemt, zou Bogaert "sterk overwegen" zich kandidaat te stellen als opvolger, zei hij. Die kandidatuur wou hij wel niet meer met zoveel woorden herhalen. "Ik sluit het niet uit."