Hendrik Bogaert (CD&V) dreigt begroting niet goed te keuren 14 mei 2018

00u00 0

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert dreigt tegen de begroting van de federale regering te stemmen als die niet in evenwicht is. Hij noemt het een "au sérieux te nemen waarschuwing", maar veel zorgen moet de regering zich niet maken, met een meerderheid van 83 op 150 Kamerleden. "De cijfers lijken nu goed aan de oppervlakte omdat het goed gaat met de economie en de intrest die laag staat", zegt Bogaert aan de VRT. "Dat zal niet zo blijven. Als je naar de onderliggende cijfers kijkt, zijn die eigenlijk niet bijzonder goed." Hij pleit voor meer discipline: "Het is belangrijk dat de regering een evenwicht voorstelt. We zouden dit in twee jaar kunnen doen, voorbij de verkiezingen, en aan het parlement een begroting voorstellen die volledig in evenwicht is."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN