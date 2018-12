Hendrickx ook Belgisch indoorkampioen Kerstjumping 27 december 2018

00u00 0

Nadat Dominique Hendrickx in september in Lanaken de Belgische outdoortitel pakte, werd hij gisteren op de openingsdag van de Kerstjumping van Mechelen met Bacardi les Hauts Belgisch indoor kampioen. Op die manier is hij de eerste ruiter ooit die de twee titels in hetzelfde jaar op zijn palmares schreef. Uittredend Belgisch indoorkampioen Pieter Devos moest nu met Flash vrede nemen met een vierde plaats.