Hen redden we het liefst 21 maart 2018

00u00 0

Het Massachusetts Institute of Technology houdt de keuzes van alle deelnemers bij die zich aan de dilemma's wagen. Wie redden we gemiddeld het liefst, als we over leven en dood kunnen beslissen?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Massachusetts Institute of Technology