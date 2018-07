Hén hoef je niet te zeggen dat ze moeten lachen voor de foto 14 juli 2018

Drie prinsessen en een koningin in huis: dan wordt er al eens wat gegibberd, durven we zo te vermoeden. Al kan ook de Nederlandse koning Willem-Alexander zijn lach niet inhouden bij de fotosessie voor de pers - een jaarlijkse traditie van de Nederlandse royals bij de start van de zomervakantie. Amalia (14), Alexia (13) en Ariane (11) zijn nu zes weken thuis. En Willem-Alexander en Máxima blijken strenge ouders: zo zal het gezin enkele weken lang 'schermvrij' leven - geen smartphones of tablets, dus. "De eerste dagen is dat moeilijk, hoor. Ook voor ons", aldus Máxima.

