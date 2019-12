Exclusief voor abonnees Hemelsblauwe lucht HET WEER 30 december 2019

00u00 0

Vandaag ligt het kwik tijdens de ochtend rond het vriespunt, maar de zon is ook van de partij. De rest van de dag verloopt erg zonnig, er is geen wolkje aan de hemelsblauwe lucht. Het kwik bereikt vrij aangename waarden, met maxima rond 9 graden in het centrum van het land. Er waait wel een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft de hemel helder, maar een staartje van een verzwakte storing komt stilaan dichterbij. De bewolking neemt toe en uiteindelijk wordt het zwaarbewolkt tijdens de ochtenduren. Minima tussen -2 graden in de Hoge Venen en 1 à 4 graden in de rest van Vlaanderen, bij een vrij zwakke zuidwestenwind.

