HEMA en Jumbo gaan, ook in België, samenwerken 09 november 2019

Supermarktketen Jumbo en HEMA hebben een principiële overeenkomst bereikt over een commerciële samenwerking in België en Nederland. Die moet de marktpositie van beide bedrijven versterken. Iets concreter komt het erop neer dat HEMA-producten ook via de Jumbo-warenhuizen verkocht worden en dat de twee elkaars winkelnetwerk versterken, doordat hun aanbod elkaar goed aanvullen. Zo staat Jumbo heel sterk in voeding en HEMA in non-food.

