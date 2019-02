Hema en Albert Heijn starten samen winkel op 13 februari 2019

Hema en Albert Heijn openen dit jaar nog twee gezamenlijke winkels. Consumenten kunnen er naast kleding en artikelen voor woninginrichting van Hema ook voedingsproducten van Albert Heijn vinden. Het gaat om een test die wordt uitgevoerd in twee Nederlandse steden. Welke dat precies zijn, wordt later bekendgemaakt. Gezamenlijke winkels passen in de plannen van de twee retailers. Zo heeft Hema al zijn ambitie kenbaar gemaakt om te willen groeien door strategische partnerschappen aan te gaan, zowel in Nederland als in het buitenland. Voor Albert Heijn past de test dan weer in de verdere ontwikkeling van zogenaamde gemakswinkels, waar consumenten onder meer kant-en-klaarmaaltijden kunnen meepikken. Het mikt daarmee vooral op de bevolking en de passanten in grote winkelcentra. "De tijd van klanten wordt schaarser en gemak wordt steeds belangrijker", zegt Albert Heijn-topvrouw Marit Van Egmond. (JVG)

