Helpt blazen bij hete thee, koffie of soep? 30 juni 2018

"Dat helpt", zegt hoogleraar vloeistofleer Devaraj van der Meer in het magazine Quest. "Als een warme vloeistof afkoelt, verplaatst warmte van de vloeistof zich naar de lucht eromheen", klinkt het. "Deze zogeheten 'convectie' kun je op snelheid houden door te blazen. De lucht boven de thee wordt tijdens het afkoelen namelijk steeds warmer, waardoor het warmtetransport vertraagt. Door te blazen voer je nieuwe, koudere lucht aan. En dat brengt het transport van warmte weer op gang." Anders gesteld: door te blazen koel je dus niet de thee, koffie of soep zelf af, maar wel de lucht errond, die vervolgens weer warmte kan opnemen. "Belangrijk is daarom wel over de vloeistof heen te blazen en niet erin." (StV)

