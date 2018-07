Helpen vleesetende planten tegen fruitvliegjes? 20 juli 2018

00u00 0

"Ja", weet men bij het Nederlandse magazine Quest. "Een vleesetende plant lust best een fruitvliegje." Vooral de kleverige zonnedauw toont zich ideaal voor deze klus: "Die is bedekt met honderden tentakels met aan het uiteinde slijmdruppels, waar de vliegjes in blijven plakken. Maar dat is ook niet ideaal. Als de plant meer voedsel krijgt dan hij kan verteren, kunnen de lijkjes gaan rotten. Hoe snel dat gaat? Onderzoekers van Rutgers University (VS) voedden verschillende zonnedauwen zonder problemen tot 20 fruitvliegen per week. De planten gebruikten de voedingsstoffen vooral om meer bloemen te maken." (StV)