Help ons de 2 miljoen sms'jes naar 4666 te halen

De actie Rode Neuzen Dag nadert zijn apotheose en een recordbedrag voor de actie hangt in de lucht. Vlaanderen toonde zich de voorbije twee maanden dan ook van zijn mooiste kant: van snoep verkopen tot talentenshows. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat 'Het Laatste Nieuws' voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms'en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je morgen tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur. (MAC)

