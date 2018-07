Help dieren, zet een schaaltje water in de tuin 27 juli 2018

Ook zoogdieren en vogels hebben het lastig. Daarom vraagt Natuurpunt om een schaaltje met water in de tuin te zetten. Niet alleen een gebrek aan drinken is trouwens een probleem, sommige soorten hebben het moeilijk voedsel te vinden. "De planten waarmee insecten en vlinders zich voeden, zijn verdroogd", zegt woordvoerder Hendrik Moeremans. "Deze dieren raken moeilijk hun eitjes kwijt en de gevolgen zullen we allicht in 2019 zien. Terwijl er dit jaar uitzonderlijk veel vlinders waren, zullen dat er volgend jaar uitzonderlijk weinig zijn."