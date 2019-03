Exclusief voor abonnees Help, de supermarkt vindt geen personeel 30 maart 2019

Aan de kassa zitten, rekken vullen of met bakken sleuren: steeds minder mensen willen het doen, zo blijkt, want de helft van de zelfstandige supermarkten is constant op zoek naar personeel. Een vacature staat er gemiddeld zes weken open. Vooral polyvalente winkelbedienden en mensen voor de beenhouwerij zijn moeilijk te vinden. Het lage loon en het avond- en weekendwerk schrikken af. Nochtans werft 97% van de werkgevers ook mensen zonder diploma of ervaring aan, als ze maar gemotiveerd zijn, blijkt uit een enquête van koepelorganisatie Buurtsuper.be. Samen met de VDAB heeft die een eigen opleidingscentrum voor werkzoekenden. (SPK)

