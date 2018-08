Help de boeren, eet tomaten 06 augustus 2018

00u00 0

Voor tal van landbouwers is de hitte rampzalig, maar de tomaten, die groeien wél. Fors zelfs, want de telers zagen hun productie de voorbije weken stijgen met zo'n 15 tot 20%. Het klinkt als goed nieuws, maar dat is het niet per se. Oké, de smaak van de tomaten is top en ze zijn spotgoedkoop. Maar voor de telers is het geen reden tot juichen. Zij krijgen minder voor hun oogst en bovendien dreigt er overaanbod. Tomaten eten is dus de boodschap, roept ook de sector: "Help de tomatenteler en zet zeker tomaten op het menu."