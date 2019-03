Helmut Lotti zei ooit 'stront' op tv 14 maart 2019

Vanavond is zanger Helmut Lotti (49) te gast in 'Van algemeen nut'. En naar goede gewoonte wordt hij door Steven Van Herreweghe geconfronteerd met opmerkelijke beelden uit het VRT-archief. De presentator flitst Helmut 30 jaar terug in de tijd. In één van zijn eerste tv-interviews werd hij toen razend over de geluidsinstallatie, die hij als 'stront' omschreef. Daar schrikken zelfs de meegereisde Lotti-fans in het 'Van algemeen nut'-decor van. "Ik had toen soms vier optredens per avond", zegt Helmut. "Ik ben blij dat het nu anders is en dat 'Helmut Goes Classic' er gekomen is. Want dat had ik geen 5 jaar meer volgehouden." (DBJ)