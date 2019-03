Helmut Lotti voelt zich bedrogen na 'Leaving Neverland' 12 maart 2019

Ook Helmut Lotti (49) heeft vrijdag naar 'Leaving Neverland' gekeken en dat is hem niet goed bevallen. Diep teleurgesteld in zijn idool kroop hij in zijn pen: "Ik heb hem altijd verdedigd, maar nu voel ik me bedrogen", schrijft hij op Facebook. "Na een kwartier zag ik mijn naïviteit al in. Vannacht ben ik slecht in slaap geraakt en vanochtend ben ik boos opgestaan. Hij was gewoon een manipulatieve pedofiel. Ik ga zijn muzikaal, choreografisch en vocaal genie niet afbreken, en ik zie niet in waarom zijn muziek plots niet meer gedraaid zou mogen worden of speciale duiding verdient, maar ik kan hem niet meer met bewondering bekijken." (DBJ)