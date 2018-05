Helmut Lotti openhartig over zijn stoornissen ADD en ASS: "Ik ben een beetje raar, en het zal niet overgaan" Fien Tondeleir

08 mei 2018

05u00 0 De Krant "Veel vrienden vinden dat ik heel open ben, heel grappig ook, heel normaal. Ze geloven niet dat ik een probleem heb." Aan het woord is Helmut Lotti. Zijn 'probleem': ADD en ASS, twee ontwikkelingsstoornissen die het de zanger af en toe knap lastig maken - onder meer op relatiegebied, zo geeft hij toe in 'Humo'.

Helmut Lotti is de populairste klassieke zanger die Vlaanderen ooit heeft gekend, maar het grote publiek heeft hem wel even moeten missen. Vandaag zoekt Lotti weer de spotlights op. De Gentenaar, intussen 48, is één van de zeven straffe stemmen in het VTM-programma 'Liefde voor Muziek' - waar hij volgens zijn collega's van 's ochtends tot 's avonds aan het zingen is. "Al betekent dat niet dat ik aan één stuk door zonnig ben", zegt Lotti in 'Humo'. De zanger heeft zich een tijd niet honderd procent goed gevoeld, en gaf vorige maand toe dat hij aan de rand stond van een burn-out. Door een samenloop van omstandigheden, klonk het. Nu geeft de zanger toe dat hij lijdt aan ASS - autismespectrumstoornis - én ADD, een aandachtsstoornis. Het was Lotti zelf die besefte dat er iets mis was, en het viel ook zijn ex-vrouw Jelle Van Riet op. Uiteindelijk liet hij zich testen.

