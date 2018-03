Helmproducent Lazer doet boeken toe 28 maart 2018

Lazer, de legendarische Belgische producent van motorhelmen, heeft bescherming tegen zijn schuldeisers gekregen. De handelsrechtbank van Waals-Brabant geeft het bedrijf zes maanden om een akkoord met zijn crediteurs te vinden. Lukt dat niet, dan dreigt de bijna honderdjarige firma te verdwijnen. Dat meldt 'De Tijd'. In zijn gloriejaren bouwde het bedrijf in Nijvel met een honderdtal werknemers helmen voor fietsers en brommer- en motorrijders, maar tegenwoordig worden die gemaakt in China. In ons land heeft Lazer nog twaalf werknemers op het hoofdkantoor in Mont-Saint-Guibert.

