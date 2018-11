Helm Op Fluo Top bij 386.000 leerlingen 06 november 2018

In de donkerste maanden van het jaar zijn jonge fietsers en voetgangers extra kwetsbaar. Daarom nemen 1.430 Vlaamse scholen met 386.000 leerlingen deel aan de actie Helm Op Fluo Top. Voor elke dag waarop een leerling met een fluohesje en/of een helm naar school komt, verdient hij of zij spaarpunten voor een toegangsticket voor de Zoo of een andere klasuitstap.

