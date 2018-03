Hells Angels weerleggen vondst oorlogswapens: "Die raketlanceerder werkte niet meer" 10 maart 2018

Een deel van het wapenarsenaal dat deze week bij de Hells Angels in Limburg in beslag werd genomen, is nep. Dat zeggen de advocaten van enkele leden van de motorbende. Zo zou de raketlanceerder (foto) die werd gevonden onschadelijk zijn gemaakt, en dus geen echt wapen meer zijn. Het parket doet de beweringen echter af als "advocatenpraat". "Het is niet omdat er geen munitie werd gevonden dat het een onschadelijke lanceerder is", klinkt het. "Natuurlijk zaten er ook sierwapens bij die tegen de muur hingen. Maar al die geweren, boksbeugels en dolken kan je niet zomaar weglachen als verzamelobjecten. En een groot deel van het gevonden arsenaal hebben we überhaupt niet eens uitgestald." Bij de achttien huiszoekingen, onder meer in de clublokalen van Rekem en Genk, werden twaalf mensen opgepakt en meer dan 50 wapens in beslag genomen. (MMM)

