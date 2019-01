Hells Angel wil celstraf in Turkije uitzitten om vervroegd vrij te komen 11 januari 2019

Ali Ipekci, de Hells Angel die dertig jaar cel kreeg voor de moord op drie Outlaws in Maasmechelen, wil zijn straf verder uitzitten in Turkije. De Genkenaar diende een aanvraag in bij de gevangenis van Beveren voor een overplaatsing. Ipekci kan in Turkije vervroegd vrijkomen.

