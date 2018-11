HelloFresh opent nieuwe hub in Gent: 50 extra jobs 21 november 2018

HelloFresh gaat een derde distributievestiging openen in België, ditmaal in Evergem (nabij Gent). De maaltijdboxleverancier heeft al transporthubs in Namen en Kluisbergen, en ook acht in Nederland. Vanuit Bleiswijk, waar de boxen worden ingepakt, rijden er trucks naar de verschillende hubs, en vandaar vertrekken busjes naar de klanten. Door de nieuwe vestiging zal HelloFresh makkelijker zijn klanten in Oost-Vlaanderen kunnen bedienen. De hub zal 50 extra banen opleveren, en zal ervoor zorgen dat HelloFresh per levering minder kilometers op de weg zal zijn. In totaal gaat het om meer dan 1 miljoen kilometers per jaar.