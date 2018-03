HelloFresh op weg naar winst 22 maart 2018

00u00 0

Maaltijdboxbezorger HelloFresh verwacht dit jaar voor het eerst winstgevend te zijn. In het vierde kwartaal wil het Duitse concern, dat ook in ons land actief is, uit de rode cijfers zijn. De omzet zou met 25% à 30% oplopen tegen het eind van het jaar. Want HelloFresh groeit snel: het voorbije jaar ging de omzet met ruim de helft hoger, tot 905 miljoen euro. De grootste hap daarvan draait de maaltijdboxbezorger in de VS, waar het het afgelopen jaar met liefst 90% groeide. HelloFresh telt intussen 1,45 miljoen actieve gebruikers in tien landen, en mocht in het laatste kwartaal 40 miljoen boxen met recepten en ingrediënten rondbrengen. Zo wist het zijn verlies terug te dringen van 82,6 miljoen tot nog 70,1 miljoen euro. "2017 was ons beste jaar tot nu toe, met een succesvolle beursgang in Frankfurt en een aanzienlijke verbetering van onze belangrijkste resultaten", reageert topman Dominik Richter, die het bedrijf zes jaar geleden mee oprichtte.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN