HelloFresh maakt verlies, maar imponeert met eerste rapport 31 januari 2018

00u00 0

HelloFresh, de bekende aanbieder van maaltijdboxen, heeft zijn eerste kwartaalrapport voorgelegd sinds zijn beursgang in november vorig jaar. En het bedrijf heeft meteen indruk gemaakt. HelloFresh zag de omzet over het voorbije boekjaar volgens de eerste raming stijgen tot 902 à 905 miljoen euro, en overtreft zo de verwachtingen. Het bedrijf telt al 1,45 miljoen consumenten die regelmatig een box bestellen. Voorlopig blijft het bedrijf verlieslatend, omdat het forse kortingen aanbiedt om klanten te ronselen. Maar HelloFresh is naar eigen zeggen goed op weg op vanaf het laatste kwartaal een positieve operationele kasstroom te realiseren. Die boodschap werd op de beurs van Frankfurt beloond met een koerswinst van 5,2% tot 12,54 euro, en daarmee staat het aandeel 22% boven de introductieprijs van november.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN