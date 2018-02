Hello Bank verhoogt rente op woonkrediet 20 februari 2018

Lenen voor de aankoop van een woning wordt iets duurder bij Hello Bank. Het bankmerk heeft de tarieven met 0,10% opgetrokken, zo meldt Spaargids.be. Wie hoogstens 80% van de waarde van zijn woning moet lenen, betaalt voortaan 1,50% als hij zijn lening met een vaste rente op 15 jaar wil afbetalen. Op 20 jaar is dat 1,75%, op 25 jaar 2,00%. Wie meer dan 80% van de waarde van zijn woning wil lenen, betaalt 0,20% extra. Om deze tarieven te bekomen, moet de kredietnemer zijn inkomsten laten storten op een rekening bij Hello Bank, via de bank een brandverzekering nemen bij AG Insurance en dat ook doen voor een schuldsaldoverzekering.

