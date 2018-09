Helium wordt 150 01 september 2018

De meesten van ons kennen het als het mysterieuze spul dat ballonnen doet opstijgen en waarvan je als Donald Duck gaat praten. Precies 150 jaar geleden, in 1868, ontdekten een Franse en een Britse sterrenkundige het kleurloze edelgas (afkorting He, atoomnummer 2) dat Helium genoemd wordt. Dat gebeurde tijdens een zonsverduistering. Vandaar dat het spul naar 'helios', het Griekse woord voor zon genoemd is.

