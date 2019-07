Exclusief voor abonnees Helikopters mogen paleis niet filmen 03 juli 2019

De cameraploegen letten komend weekend maar beter op waar ze vliegen. Beelden schieten van het kasteel en het domein van Laken, de residentie van koning Filip, is strikt verboden om de privacy te waarborgen. Geen makkelijke opdracht, aangezien de finish van Le Grand Départ zowat in de achtertuin van de koning ligt. Vooral in de regiekamer zullen ze dus alert moeten zijn, zodat de kijker niets te zien krijgt van het kasteel, de oprijlaan, de serres en de tuinen. Boven het paleis geldt trouwens ook een vliegverbod, al heeft dat eveneens te maken met de nabijheid van de luchthaven van Zaventem. Tijdens de Tour wordt een uitzondering gemaakt voor de zone boven de renners.