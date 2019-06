Exclusief voor abonnees Helikopter, vliegtuig en cavalerie speuren al twee dagen naar vermist paard 01 juni 2019

In De Panne is een paard al sinds donderdag rond 16 uur spoorloos, nadat de ruiter viel en het dier op hol sloeg. Amazone Noémie (14) uit Dour en haar gezin kwamen donderdag een tocht maken op het strand en in de duinen. Na de val rende het paard van het strand naar het natuurreservaat De Westhoek, zo'n 340 hectare groot. Een zoektocht van twee dagen, zelfs met behulp van de federale cavalerie, een reddingshelikopter en een sportvliegtuigje, haalde tot nog toe niets uit. "Net een speld in een hooiberg", zegt Stefaan Mergaert van manege De Drie Vijvers. "Na twee dagen vruchteloos zoeken is wel duidelijk geworden hoe uitgestrekt het natuurreservaat is. Onze paarden kennen de weg en zouden onmiddellijk terugkeren. Maar Noémies paard kwam hier voor het eerst en is wellicht gedesoriënteerd." Ook vandaag gaat de zoekactie verder. (BBO)

