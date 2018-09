Helikopter stort 20 meter naar beneden: amper 1 lichtgewonde 06 september 2018

Bijna niet te geloven, maar bij een helikopterongeval in Wevelgem is gisteren slechts één persoon lichtgewond geraakt. De ervaren piloot en de drie inzittenden, allemaal vrienden en ondernemers, waren pas opgestegen. "We wilden gaan eten in een sterrenrestaurant, ergens in het noorden van Frankrijk", zegt Guy Debaere (69) uit Rekkem. "Nauwelijks enkele seconden waren we vertrokken toen de motor sputterde. Verder opstijgen lukte niet meer. Het toestel verloor snel hoogte, ging schuin vliegen en raakte met het landingsgestel de omheining van het vliegveld." De heli belandde uiteindelijk op de zijkant. "We konden zelf uit het wrak klauteren en stonden ervan te kijken dat we allemaal behoorlijk oké waren", zegt Debaere. De vrienden beseffen dat ze aan het ergste zijn ontsnapt. "Het probleem deed zich voor toen we tussen de 15 en 20 meter in de lucht hingen. Doe daar tien meter bij en we waren morsdood. Een diner zit er vandaag niet meer in, dat zal voor een andere keer zijn. Maar dat we er vanavond nog eentje op zullen drinken, dat staat vast." (VHS)

