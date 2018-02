Helikopter die slachtoffers aardbeving wil bezoeken crasht: 13 doden 19 februari 2018

00u00 0

Bij een helikoptercrash in Mexico zijn dertien mensen om het leven gekomen. Het militaire toestel maakte een inspectievlucht in het gebied dat vrijdag werd getroffen door een aardbeving en had onder anderen de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van de staat Oaxaca aan boord. Door een nog onbekende oorzaak stortte de helikopter voor de landing in Santiago Jamiltepec neer op een busje en mensen die het bezoek wilden verwelkomen. De dodelijke slachtoffers, onder wie drie kinderen, bevonden zich allemaal op de grond. Vijftien anderen raakten gewond. De minister bleef ongedeerd. Door de aardbeving met een kracht van 7,2 kwamen ongeveer een miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Tientallen gebouwen liepen schade op. (SSB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN