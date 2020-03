Exclusief voor abonnees Helft zelfstandigen heeft activiteiten stopgezet 30 maart 2020

00u00 0

De helft van de zelfstandigen in ons land heeft de activiteiten stopgezet. Dat blijkt uit een rondvraag van Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij meer dan 10.000 ondernemers. De andere helft werkt in de voeding of probeert vooral te leveren of nog dringende interventies te doen. "Wij vrezen dat nog meer ondernemers hun zaken de facto zullen sluiten, terwijl we nu alles op alles moeten zetten om de economie draaiende te houden", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Zes op de tien hebben een omzetverlies van meer dan 50%. In de rondvraag zegt 65% van de ondernemers dat ze een drietal weken uit hun reserves kunnen putten. Eenmaal de situatie langer duurt, vreest liefst de helft van alle bevraagden het lastig te krijgen om te overleven. De zelfstandigenorganisatie vraagt dan ook extra maatregelen aan de regeringen, bovenop de hinderpremie en technische werkloosheid. De aanvraagprocedures moeten bovendien veel eenvoudiger. (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis