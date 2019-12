Exclusief voor abonnees Helft wil opnieuw gaan stemmen 17 december 2019

Voor 1 op de 2 Vlamingen is het genoeg geweest, de aanslepende regeringsvorming: zij willen opnieuw gaan stemmen. Maar als de intenties uit De Grote Peiling dan realiteit zouden blijken, zou het nóg moeilijker worden om een federale regering te vormen, met grote winst voor zowel Vlaams Belang als PVDA en verlies voor de traditionele partijen. Vooral Vlaams Belang-kiezers (74%) zijn dan ook voorstander van onmiddellijke verkiezingen, bij Groen (21%) zitten ze daar het minst op te wachten. In Wallonië is amper 29% ervan overtuigd dat de impasse opgelost kan worden door opnieuw te gaan stemmen.

