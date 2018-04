Helft Vlamingen spuit pesticiden in tuin 23 april 2018

47% van de Vlamingen gebruikt nog steeds pesticiden bij het tuinieren, maar de helft daarvan is wel bereid om over te schakelen op milieuvriendelijke alternatieven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Die lanceerde dit weekend de campagne 'Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon resultaat!'. Eén op de vijf Vlamingen is overgeschakeld op alternatieven voor pesticiden, en één op de drie gebruikt helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer. Toch houdt bijna de helft van de Vlamingen nog vast aan chemische bestrijdingsmiddelen, hoewel die schadelijk zijn voor het milieu als ze in waterlopen terechtkomen en het grondwater aantasten. (JBG)

HLN

