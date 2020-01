Exclusief voor abonnees Helft Vlamingen heeft 'droomjob' 23 januari 2020

Zo'n 42% van de Belgen zegt de perfecte job beet te hebben, bij Vlamingen is dat zelfs 48%. Dat blijkt uit een rondvraag van uitzendspecialist ASAP.be bij 1.000 Belgen. Die positieve vibe heeft weinig te maken met een uitzonderlijk salaris of bijzondere voorwaarden, maar wel met gepaste uitdagingen. Zo is veel variatie in de job één van de belangrijkste factoren (37%). Daarnaast spelen ook de mogelijkheid om talenten en eigenheid in te zetten een belangrijke rol. Toch zeggen ook 4 op de 10 Belgen vandaag niet hun ideale baan te hebben, en is ongeveer 20% van plan in de komende jaren de zoektocht in te zetten naar de perfecte job.

