Helft Vlamingen blijft tijdens vakantie bereikbaar voor werk 06 juli 2020

De helft van alle Vlamingen, 53% om precies te zijn, blijft tijdens zijn vakantie bereikbaar voor het werk. Dat blijkt uit een bevraging van Protime. Een derde bekijkt zijn werkmails, iets minder beantwoordt werktelefoons. Heel ongezond, zeggen experts. "De rust in ons hoofd is heel belangrijk, zeker in deze angstige tijden. Daarom is vakantie broodnodig voor onze mentale gezondheid", vertelt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde (KU Leuven), in 'De Zondag'. Hij wijst erop dat de lockdown een impact heeft op de mentale gezondheid. "Veel mensen zitten duidelijk op hun tandvlees. Ze hebben echt nood aan vakantie." Volgens Godderis moeten ook werkgevers daar rekening mee houden. "Voor sporters is het belangrijk om de correcte balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. Op het werk is dat niet anders."

