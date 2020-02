Exclusief voor abonnees Helft Vlaamse jongeren slachtoffer van pesten 14 februari 2020

Bijna de helft (48%) van de Vlaamse jongeren zegt slachtoffer te zijn van pesten. Dat blijkt uit een onderzoek aan de UGent uit 2018 bij 1.600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar. 18% geeft toe zelf iemand te hebben gepest. De jongeren geven ook aan dat ze vragende partij zijn voor preventie, sensibilisering en ondersteuning. "Pesten blijft een onderschat probleem", zegt pestexpert Gie Deboutte. "De menselijke en maatschappelijke kost loopt hoog op. Net daarom houden we een pleidooi om sterker in te zetten op preventie." Als er gepest wordt, loopt er ook in de omgeving waar het gebeurt wat fout. "Scholen, sportclubs en jeugdorganisaties dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Ze verdienen extra steun om te kunnen doen wat nodig is." (AYK)

